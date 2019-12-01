Celebra Fabiola Alanís iniciativa presidencial para fortalecer el cine y la industria audiovisual en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 09:08:25

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2025.- La presidenta de la Junta deCoordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, celebró losincentivos fiscales presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar el fomento al cine y a la industria audiovisual nacional, al considerar que representa un paso estratégico para consolidar a México como potencia cultural, creativa y económica en el ámbito global.

Fabiola Alanís destacó que el fortalecimiento de este sector no solo impulsa la producción artística, sino que también genera empleos, atrae inversión, promueve el turismo y proyecta la identidad de los pueblos y territorios de México en el mundo.

“El cine y la industria audiovisual son motores de desarrollo económico, pero también herramientas de transformación social y cultural. Celebramos que hoy se les coloque en el centro de la política pública nacional”, expresó.

Michoacán, tierra fértil para el cine mexicano.

La legisladora subrayó que esta iniciativa abre una ventana histórica para entidades como Michoacán, reconocida por su riqueza natural, arquitectónica y cultural, así como por la calidad de su talento artístico y creativo.

Destacó que el estado cuenta con una de las diversidades de locaciones más amplias del país, como ciudades coloniales, pueblos mágicos, lagos, bosques y montañas, zonas arqueológicas y una costa hermosa.

Además, recordó que Michoacán ha sido sede de producciones cinematográficas nacionales e internacionales, es semillero creativo del cine independiente, así como de uno de los festivales de cine más importantes de América Latina: el Festival Internacional de Cine de Morelia, plataforma clave para la proyección de nuevos

talentos y del cine mexicano contemporáneo.

“Michoacán tiene todo para convertirse en un polo de desarrollo audiovisual: talento, paisajes, identidad cultural e infraestructura.

Esta iniciativa permitirá detonar ese potencial y traducirlo en bienestar para nuestras comunidades”, afirmó.

Fabiola Alanís señaló que el impulso al sector audiovisual puede traducirse en beneficios directos para la economía estatal, a través de la generación de empleos técnicos y artísticos, contratación de servicios locales, ocupación hotelera y derrama turística, promoción internacional de destinos y la formación profesional para

juventudes creativas.

Asimismo, enfatizó que fortalecer esta industria abre oportunidades para mujeres, jóvenes y creadoras independientes que buscan espacios de expresión y desarrollo profesional.

La diputada michoacana sostuvo que esta política es congruente con el proyecto humanista de la transformación nacional, donde la cultura es entendida como un derecho y como un instrumento de cohesión social.

“Invertir en cine es invertir en identidad, en memoria y en futuro. Es contar nuestras historias desde nuestras voces y proyectarlas al mundo con dignidad”, puntualizó.

Finalmente, refrendó su disposición de acompañar desde el Congreso local las adecuaciones legislativas y presupuestales necesarias para que Michoacán aproveche al máximo esta iniciativa federal.