Celebra Canacope XV años de el "Buen Fin”

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 18:53:41

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2025.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, celebró los XV años de el “Buen Fin”, donde comercios y prestadores de servicios turísticos y gastronómicos partirán para impulsar la economía local y nacional.

Explicó que en esta edición participan 250 organismos pertenecientes a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), lo que representa a más de 20 mil negocios participantes.

“El Buen Fin no es un programa de una sola Cámara, es el programa de 257 Cámaras de Comercio que nació en el 2011, y en Querétaro desde el 2011 se ha visto El Buen Fin, arrancamos en el 2011 con tan solo 148 millones de pesos y hoy vamos a concluir con la meta de 230 millones de pesos para Querétaro nada más”dijo.

Mencionó que este programa unifica a todo el comercio mexicano, ya que cada compra que se genera significa un empleo más, y fortalece principalmente a los comercios familiares.