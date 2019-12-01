Celebra Canacope XV años de el "Buen Fin”

Celebra Canacope XV años de el "Buen Fin”
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 18:53:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2025.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, celebró los XV años de el “Buen Fin”, donde comercios y prestadores de servicios turísticos y gastronómicos partirán para impulsar la economía local y nacional.

Explicó que en esta edición participan 250 organismos pertenecientes a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), lo que representa a más de 20 mil negocios participantes.

“El Buen Fin no es un programa de una sola Cámara, es el programa de 257 Cámaras de Comercio que nació en el 2011, y en Querétaro desde el 2011 se ha visto El Buen Fin, arrancamos en el 2011 con tan solo 148 millones de pesos y hoy vamos a concluir con la meta de 230 millones de pesos para Querétaro nada más”dijo.

Mencionó que este programa unifica a todo el comercio mexicano, ya que cada compra que se genera significa un empleo más, y fortalece principalmente a los comercios familiares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a adolescente asesinado en Capacuaro, Michoacán; FGE analiza su posible vínculo con el homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y queda otro por identificar
Operación Paricutín: Detienen a 2 en posesión de armas largas en Apatzingán, Michoacán
Privan de la vida a un joven en la colonia Gene de Zamora, Michoacán
Gabinete de Seguridad federal refuerza coordinación con Michoacán para fortalecer el Plan por la Paz y la Justicia
Más información de la categoria
Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15
Evalúa Ayuntamiento de Querétaro ajustes al protocolo vigente para establecimientos de hospedaje, para prevenir el ingreso de menores a hoteles y moteles
Se beneficiarán más de 800 mil estudiantes con becas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Grupo Salinas se defiende ante lo que llama "espuria Suprema Corte"; acudirán ante instancias internacionales para no pagar impuestos
Comentarios