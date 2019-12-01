Celebra Bedolla incorporación de Huecorio a los autogobiernos; suman 55 en Michoacán

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla felicitó a las y los habitantes de la tenencia indígena de Huecorio, perteneciente al municipio de Pátzcuaro, por el resultado obtenido en su reciente consulta libre e informada para determinar que deseaban autogobernarse.

El mandatario señaló que este paso consolida el ejercicio de la democracia participativa y el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos originarios, con lo que suman ya 55 comunidades indígenas que administran los recursos presupuestales de manera directa y autónoma.

“La jornada, caracterizada por un ambiente de civilidad, respeto y paz social, reflejó la madurez política de la comunidad y su firme determinación de trazar su propio rumbo bajo el amparo de la autonomía comunitaria”, manifestó.

El proceso democrático, organizado y supervisado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), garantizó en todo momento la transparencia y la legalidad del ejercicio ciudadano. Con una participación contundente que dio como resultado 232 votos a favor del autogobierno y únicamente cuatro en contra, la comunidad de Huecorio dejó clara su voluntad mayoritaria de administrar de forma directa sus recursos económicos.

Ramírez Bedolla destacó que el triunfo de Huecorio reafirma el compromiso de su administración con la justicia social e histórica para las comunidades originarias del estado. Subrayó que el presupuesto directo no es una concesión del gobierno, sino un derecho constitucional y un acto de dignidad conquistado por los propios pueblos.

En los últimos cuatro años, más de 2 mil 600 millones de pesos han sido entregados directamente a las comunidades indígenas con autogobierno en Michoacán. Este esquema de transferencia directa, implementado sin intermediarios ni trabas burocráticas, ha demostrado su efectividad al permitir que sean las propias asambleas comunitarias quienes prioricen y ejecuten las obras, servicios y proyectos de infraestructura que realmente responden a sus necesidades inmediatas.

Finalmente, el gobernador reiteró el respaldo total de las dependencias estatales para acompañar a la comunidad de Huecorio en esta nueva etapa de transición administrativa y técnica.