Celebra Adriana Campos Huirache respaldo del pleno del Congreso para exhortar a FGE a instalar más módulos de certificación vehicular en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2026.- Para garantizar certeza jurídica a las familias michoacanas en la compra y venta de vehículos usados, así como cerrar espacios a la discrecionalidad y posibles actos de corrupción, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado de la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura, y se exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a instalar módulos de certificación vehicular en cada una de sus diez fiscalías regionales.

La legisladora advirtió que el robo de vehículos y los fraudes en la comercialización de unidades usadas representan un riesgo para el patrimonio familiar, particularmente ante el incremento de operaciones realizadas mediante redes sociales y plataformas digitales, donde compradores pueden ser víctimas de engaños al adquirir automóviles con reporte de robo o números de identificación alterados.

Adriana Campos reconoció que la Fiscalía General del Estado ha ampliado este servicio con módulos en Morelia y Zitácuaro; sin embargo, señaló que su cobertura continúa siendo limitada, pues habitantes de municipios como Uruapan, Zamora, Apatzingán, La Piedad, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Huetamo y Coalcomán, deben trasladarse largas distancias para obtener esta certificación.

Explicó que el procedimiento permite verificar físicamente los números de identificación de los vehículos y consultar las bases de datos correspondientes para descartar reportes de robo o alteraciones, además de que constituye un derecho reconocido en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

La diputada priista subrayó que contar con módulos en todas las fiscalías regionales permitiría acercar este servicio a más ciudadanos, reducir gastos y tiempos de traslado, prevenir fraudes y evitar que las familias pierdan el dinero invertido en la adquisición de un vehículo de procedencia ilícita.

Como muestra de la importancia de este servicio, destacó que en su primer año de operación la Fiscalía revisó 790 vehículos, expidió 706 certificados y detectó seis unidades con reporte de robo. Para enero de 2025, al inaugurarse el Centro de Certificación Vehicular, ya se habían certificado más de 2 mil 500 vehículos y detectado irregularidades en 23 unidades, casos que representan familias en riesgo de perder parte de su patrimonio.

Finalmente, Adriana Campos agradeció la aprobación unánime de la propuesta y señaló que ampliar la cobertura de estos módulos permitirá proteger el patrimonio familiar, fortalecer la certeza jurídica y acercar los servicios de la Fiscalía a las y los michoacanos, sin importar la región en la que vivan.