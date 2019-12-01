Celaya inicia clausura de estacionamientos por irregularidades en cobros y permisos

Fecha: 30 de Enero de 2026
Celaya, Guanajuato, 30 de enero del 2026.– El municipio de Celaya inició la clausura de estacionamientos que operan con irregularidades, como parte de un programa de ordenamiento y regularización derivado de denuncias ciudadanas por cobros excesivos, falta de permisos y omisiones en materia de seguridad, informó el regidor y presidente de la Comisión de Movilidad, Miguel Villanueva.

El primer cierre se realizó en el estacionamiento de una clínica particular, donde se detectó que no se exhibían las tarifas por hora, se realizaban cobros arbitrarios y no se contaba con permisos vigentes.

“No tenían un solo permiso actualizado; cobraban sin mostrar precios y sin cumplir con las obligaciones mínimas para operar”, señaló el regidor.

Villanueva explicó que el programa de regularización contempla dos etapas: la revisión integral de permisos y seguros obligatorios, y la implementación de un tabulador de tarifas con montos mínimos y máximos. “Todo estacionamiento que cobre debe contar con un seguro que responda por daños a terceros; eso no es opcional”, subrayó.

El operativo se extenderá a estacionamientos de plazas comerciales y establecimientos de alta afluencia, entre ellos Parque Celaya, Galería Celaya y otros puntos que ya fueron notificados. “Quienes ya fueron avisados y no regularicen su situación serán sancionados. Este proceso va en serio”, advirtió.

Respecto a las clausuras, aclaró que no se impide el uso del espacio, pero sí el cobro mientras los sellos permanezcan colocados. “Las plumas deben mantenerse arriba y no puede haber cobro. Si alguien retira un sello, la sanción puede superar los 25 o 30 mil pesos por cada uno”, precisó.

Finalmente, el regidor indicó que también se revisará el cumplimiento de la tolerancia mínima de 15 minutos y la obligación de contar con espacios gratuitos conforme al metraje de cada inmueble. “No estamos peleando las tarifas razonables, estamos exigiendo legalidad, transparencia y respeto a los usuarios”, concluyó.

