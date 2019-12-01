CEEAV refuerza su estructura regional en Zitácuaro y Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 17:49:35

Morelia, Michoacán; 03 de septiembre de 2025.- El titular, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano, realizó dos nuevos nombramientos de funcionarios para garantizar la atención, asistencia y protección a la ciudadanía.

Con la integración de las nuevas personas servidoras públicas, se fortalece la estructura regional de la Comisión, particularmente en los municipios de Zitácuaro y Zamora; y se continuarán robusteciendo las áreas operativas de la institución en otras zonas del estado.

El licenciado Alex González Aguilar asumió el cargo de titular de la Unidad Regional de Zitácuaro; y, la licenciada Fabiola Bustamante Jiménez, como titular de la Unidad Regional.de Zamora.

La CEEAV reafirma su compromiso para avanzar hacia una cultura de respeto y atención integral a las personas víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.