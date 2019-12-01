CEEAV profesionaliza al personal en enfoque de género

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 10:17:22

Morelia, Michoacán; 24 de noviembre de 2025.- Para reafirmar el compromiso con una justicia restauradora y humana, desde una perspectiva de género; la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas inició un Diplomado de Género.

En la Sala de Juntas de la institución, el titular de la CEEAV, Víctor Manuel Serrato Lozano, realizó la inauguración formal de la actividad y agradeció la asistencia y acompañamiento de la directora del Instituto de la Mujer Moreliana, Nuria Gabriela Hernández Abarca.

En su mensaje, el titular de la CEEAV, indicó que uno de los ejes del plan de trabajo de la Comisión es la capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas que brindan sus servicios a la atención de la ciudadanía, a fin de realizar un trabajo eficiente y eficaz.

Dijo que este Diplomado permitirá a las y los asesores víctimales fortalecer sus conocimientos en materia de género e igualdad sustantiva, de manera que se pueda transitar hacia una atención profesionalizada para alcanzar los mejores resultados en la defensa y protección de los derechos de las mujeres.

El Diplomado abordará temas en torno a la violencia de género, el marco jurídico, la atención integral a las víctimas, así como el acompañamiento especializado.