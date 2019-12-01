CEDH y TAAM fortalecen herramientas para identificar responsables de violaciones a derechos humanos

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2026.- La capacitación impartida por el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) permitirá a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) fortalecer sus herramientas para identificar y promover la individualización de responsabilidades de servidores públicos que incurran en violaciones a derechos humanos y faltas administrativas, señaló el presidente del organismo, Josué Alfonso Mejía Pineda.

Durante la inauguración de la Jornada de Capacitación “Conociendo nuestras competencias: rutas de orientación, atención y canalización entre la CEDH y el TAAM”, el ombudsperson destacó que, además de emitir recomendaciones, es indispensable garantizar el cumplimiento de sus medidas y avanzar en acciones que eviten la repetición de conductas que vulneran los derechos de las personas.

En ese sentido, informó que durante el primer año de su gestión la CEDH ha emitido 20 recomendaciones en materia de derechos humanos, lo que representa un incremento cercano al 400 por ciento respecto al último año del ejercicio anterior. No obstante, subrayó que el impacto de estas resoluciones debe reflejarse también en la atención de las causas que originan las violaciones y en la adopción de medidas para evitar que vuelvan a ocurrir.

Josué Mejía explicó que las violaciones a derechos humanos pueden derivar de actos de corrupción, faltas administrativas e incluso conductas que constituyan delitos, por lo que consideró fundamental contar con herramientas que permitan identificar las responsabilidades individuales de los servidores públicos involucrados y promover, ante las instancias competentes, las sanciones que correspondan.

“Esta capacitación nos va a permitir construir y realizar herramientas mejores para poder ir con los responsables, con aquellos que no cumplan con el deber para el cual fueron contratados”, expresó.

Asimismo, señaló que, si bien el Estado debe garantizar la reparación del daño a las víctimas, es importante que quienes cometan violaciones a derechos humanos también asuman las consecuencias de sus actos, evitando que el costo de las reparaciones recaiga exclusivamente en los recursos públicos y, por tanto, en la ciudadanía.

Por su parte, la magistrada presidenta del TAAM, Lizett Puebla Solórzano, manifestó la disposición del Tribunal para continuar trabajando de manera coordinada con la CEDH y reconoció la importancia de la capacitación permanente de las personas servidoras públicas para mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía.

Destacó que la colaboración entre instituciones y el conocimiento de sus respectivas atribuciones permiten fortalecer el trabajo gubernamental y ofrecer mejores resultados a la sociedad.

En su intervención, Maura Margarita Cruz Aguilar, coordinadora de Estudios, Divulgación y Capacitación de la CEDH, señaló que esta jornada permitirá fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y dotar al personal de mayores herramientas para identificar sus respectivas competencias, brindar orientación adecuada a las personas usuarias y canalizar sus asuntos hacia las instancias que, conforme a sus atribuciones, puedan ofrecerles atención especializada.

La primera actividad del programa fue la conferencia “El TAAM y la Justicia Administrativa: ¿cuándo un asunto puede llegar al Tribunal?”, impartida por Fabricio Dorantes Romero, juez tercero del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán.

Las actividades continuarán este martes con la conferencia “Mecanismos Alternativos: soluciones colaborativas para los conflictos administrativos”, con la que se dará continuidad al intercambio de conocimientos sobre las competencias y los mecanismos de atención de ambas instituciones.

En el acto inaugural estuvieron presentes, además de las autoridades mencionadas, Azucena Marín Correa, magistrada de la Quinta Sala del TAAM, y Eliacim Cañada Rangel, responsable de Capacitación de dicho Tribunal, así como titulares y colaboradores de distintas áreas de la CEDH.