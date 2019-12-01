CEDH Michoacán y CEDPI firman convenio para fortalecer los derechos de las comunidades originarias

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.- A pesar de las resistencias políticas, económicas y sociales, en Michoacán se ha avanzado en el reconocimiento y ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Alfonso Mejía Pineda, durante la firma del convenio de colaboración entre este organismo y la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI).

El acuerdo establece las bases para desarrollar estrategias y acciones conjuntas orientadas al reconocimiento, promoción y ejercicio efectivo de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, desde una perspectiva intercultural que valore y preserve sus conocimientos tradicionales, expresiones culturales y lenguas originarias.

Entre los compromisos asumidos por ambas instituciones destacan la capacitación en derechos humanos, la elaboración y difusión de materiales informativos, el apoyo de personas intérpretes de lengua purépecha y la coordinación de acciones de acompañamiento institucional relacionadas con el ejercicio del derecho al autogobierno, con respeto a las decisiones, sistemas normativos y procesos de libre determinación de cada comunidad.

Durante el acto protocolario, el ombudsperson destacó que la autodeterminación y el autogobierno constituyen derechos humanos que deben garantizarse y consolidarse. Reconoció los avances institucionales que han permitido hacerlos efectivos y reiteró que la CEDH mantiene una labor permanente en favor de los pueblos indígenas de Michoacán.

En ese sentido, señaló que, a través de sus visitadurías regionales y oficinas centrales, la Comisión ha contribuido a generar espacios de diálogo entre autoridades municipales y autogobiernos, con el propósito de acompañar los procesos de cumplimiento constitucional y propiciar el respeto a las decisiones de las comunidades.

Asimismo, se refirió a la propuesta de establecer una Visitaduría Auxiliar especializada en materia indígena, iniciativa que ya había sido planteada anteriormente y que forma parte de las acciones institucionales para acercar los servicios de la CEDH a las comunidades. Precisó que su ubicación y características deberán definirse mediante el diálogo con los propios pueblos, a fin de construir un mecanismo de atención que responda a sus necesidades y particularidades.

Por su parte, el comisionado estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jorge Gómez Ramírez, destacó la importancia de formalizar y fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, particularmente para ampliar la presencia institucional en el territorio michoacano y acercar sus servicios a las comunidades que requieren orientación y acompañamiento.

Subrayó que el trabajo conjunto permitirá atender las necesidades tanto de los pueblos que ya ejercen su derecho al autogobierno como de aquellos que se encuentran en el proceso de avanzar hacia su reconocimiento. También destacó la disponibilidad de personas traductoras para apoyar en la divulgación de documentos y otras actividades institucionales, y reiteró la importancia de llevar estas acciones directamente a las comunidades.

En su intervención, la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, señaló que este convenio permitirá sumar capacidades, articular esfuerzos y acercar los servicios institucionales a quienes históricamente han enfrentado barreras para ejercer plenamente sus derechos.

Puso especial énfasis en la incorporación de personas intérpretes de lengua purépecha para las actividades de orientación, capacitación, difusión, acompañamiento y atención. Destacó que hablar una lengua originaria no debe representar un impedimento para acceder a la justicia, recibir atención institucional, conocer los derechos o presentar una queja.

Como testigo de la firma estuvo presente Laura Delgadillo Castro, subdirectora Jurídica de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.