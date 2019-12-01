CEDH Michoacán realizará la Primera Feria de la Salud por la Inclusión

CEDH Michoacán realizará la Primera Feria de la Salud por la Inclusión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 09:39:49
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Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.– La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán realizará este viernes 13 de noviembre la Primera Feria de la Salud por la Inclusión, una iniciativa orientada a acercar servicios médicos y acciones de prevención a personas con discapacidad, sus familias y la población en general.

La actividad se desarrollará de 8:30 a 13:00 horas, en el estacionamiento del edificio central de la CEDH Michoacán, ubicado en Fernando Montes de Oca número 108, colonia Chapultepec Norte, en Morelia. La entrada es libre y la invitación está abierta a toda la población.

A través de la Subcoordinación de Servicios Técnicos y el Área Médica, se contempla la instalación de módulos de salud bucal, salud mental, vacunación, salud sexual y reproductiva, así como promoción de la salud, donde las personas asistentes podrán recibir orientación y atención preventiva.

La Feria busca ofrecer un espacio accesible en el que distintos sectores de la población puedan acercarse a estos servicios, con especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos, como las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.

Para la realización de esta jornada, la Comisión trabaja en la vinculación con autoridades del sector salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, a fin de integrar módulos de atención y contar con la participación de personal especializado.

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