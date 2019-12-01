CEDH Michoacán llama a construir la paz y garantizar el derecho a la educación en la UMSNH

CEDH Michoacán llama a construir la paz y garantizar el derecho a la educación en la UMSNH
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 15:57:06
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Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán hace un llamado a las autoridades y a los distintos sectores de la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a privilegiar el diálogo, la escucha y la construcción de acuerdos que permitan atender las diferencias, fortalecer la convivencia y garantizar el respeto a los derechos humanos, particularmente el derecho a la educación.

La CEDH Michoacán celebra la reanudación de las actividades académicas y reconoce la determinación de las autoridades universitarias para liberar las instalaciones y permitir el regreso a las aulas. Esta decisión constituye una medida favorable para la comunidad estudiantil, pues coloca nuevamente en el centro la continuidad de los procesos educativos y el ejercicio de un derecho fundamental.

Este organismo reconoce que la autonomía universitaria es una garantía fundamental para el autogobierno de las instituciones de educación superior y el desarrollo de sus funciones sustantivas. Asimismo, considera legítimas las distintas posturas, expresiones y visiones que convergen en la vida universitaria. Todas las voces deben tener espacios para ser escuchadas y las diferencias deben poder manifestarse y atenderse con pleno respeto a la libertad de expresión, la participación y la autonomía universitaria.

Sin embargo, ninguna controversia debe traducirse en la restricción o menoscabo de los derechos constitucionales de quienes integran la comunidad universitaria. El respeto a la autonomía y a la vida institucional debe ser compatible con la obligación de garantizar el derecho a la educación, así como los derechos de estudiantes, docentes y trabajadores.

En este contexto, la Comisión inició un expediente de queja a partir de un escrito presentado por integrantes de la comunidad estudiantil de la UMSNH, suscrito por más de un centenar de jóvenes, quienes señalaron posibles afectaciones a su derecho constitucional a la educación derivadas de la suspensión de actividades académicas.

A partir de esta queja, la CEDH Michoacán realizará las diligencias correspondientes para conocer los hechos, recabar la información necesaria y determinar, en el ámbito de sus atribuciones, si existieron vulneraciones a los derechos humanos de las y los estudiantes.

La Comisión considera que las diferencias institucionales, políticas o jurídicas que enfrenta la Universidad deben atenderse por las vías legales y mediante el diálogo. La pluralidad de ideas y el disenso forman parte de la vida universitaria, pero su ejercicio debe contribuir al entendimiento y nunca convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las personas.

Por ello, este organismo refrenda su llamado a mantener abiertos los canales de comunicación, privilegiar las soluciones pacíficas y construir acuerdos que permitan fortalecer una cultura de paz en la comunidad nicolaita.

La CEDH Michoacán dará seguimiento al expediente y ejercerá las atribuciones que le confiere la ley para proteger los derechos humanos de la comunidad universitaria.

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