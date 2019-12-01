CEDH Michoacán fortalece su agenda de inclusión con acciones en accesibilidad, empleo y participación

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.– La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán impulsa una agenda de inclusión que contempla acciones para mejorar la accesibilidad institucional, promover la incorporación laboral de personas con discapacidad y ampliar sus espacios de participación en los asuntos públicos, destacó el presidente del organismo, Josué Mejía.

Al inaugurar la Primera Feria de la Inclusión, organizada por la CEDH en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán, el ombudsperson señaló que uno de los objetivos de la actual gestión ha sido llevar la inclusión del discurso a la práctica, mediante medidas concretas que contribuyan al ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Entre las acciones emprendidas, mencionó la implementación de ajustes razonables en las instalaciones de la Comisión, a fin de contar con espacios más accesibles, así como el cumplimiento de la disposición legal que establece que al menos el 5 por ciento de la plantilla laboral esté integrada por personas con discapacidad.

En cuanto a la participación en los asuntos públicos, destacó el convenio suscrito recientemente con el Congreso del Estado y el Instituto Electoral de Michoacán, cuyo propósito es generar mecanismos de consulta que permitan incorporar la voz de las personas con discapacidad en las decisiones que les conciernen.

Asimismo, recordó la realización de la primera carrera con enfoque de inclusión organizada por la Comisión y la puesta en marcha de la Primera Feria de la Inclusión, iniciativas que buscan generar condiciones para el ejercicio de derechos y acercar servicios a sectores de la población que enfrentan mayores barreras de acceso.

Josué Mejía reconoció la disposición de la Secretaría de Salud de Michoacán para sumar esfuerzos con la CEDH y hacer posible esta feria, al señalar que avanzar hacia una sociedad incluyente requiere voluntad institucional, colaboración y medidas concretas para superar los obstáculos que todavía limitan el ejercicio de los derechos.

En ese sentido, destacó la importancia de extender este tipo de actividades a otras regiones del estado, a fin de acercar los servicios y generar oportunidades de atención y participación más allá de la capital michoacana.

Como parte de la feria se instalaron módulos de salud bucal, salud mental, vacunación, salud sexual y reproductiva, así como promoción de la salud. En estos espacios, las personas asistentes recibieron orientación y atención preventiva.

La actividad estuvo dirigida a la población en general, con especial atención a las personas con discapacidad y adultas mayores, con el propósito de contribuir a que accedan a servicios de salud en condiciones de igualdad, dignidad y sin discriminación.

En el tradicional corte de listón inaugural estuvieron presentes Lázaro Cortés Rangel, director de Servicios de Salud del estado; Astrid Margarita Salazar Cervantes, coordinadora general del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE de Morelia; Martín Camarillo Leyva, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1; Edgar López Tarabay, director del Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", entre otras autoridades del sector Salud.