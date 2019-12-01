CECIS del IMSS atienden necesidad de infraestructura social: Gladyz Butanda 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:25:02
Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- Los 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se construirán en 16 municipios de Michoacán atienden una necesidad de infraestructura social y proyectan un mejor desarrollo para las infancias michoacanas.

Así lo manifestó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien subrayó que la dependencia a su cargo estableció mesas de coordinación con el delegado del IMSS en Michoacán, José Miguel Ángel Van Dick Puga, a fin de trazar la ruta a considerar en la edificación de los CECIS. 

“La construcción de los CECIS del IMSS resuelve una demanda de infraestructura social y transforma el antiguo modelo de guarderías en espacios modernos dedicados al desarrollo infantil y al apoyo a las familias trabajadoras”, subrayó.

Gladyz Butanda refirió que en próximos días la secretaría a su mando iniciará recorridos por los predios donde se construirán 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil, en coordinación con la Delegación del IMSS en Michoacán. 

Rebasado este proceso, dijo que se establecerán mesas de trabajo con los ayuntamientos involucrados, con la intención de que las autoridades municipales también estén vinculadas a la edificación de estos espacios, mismos que, dijo, garantizarán atención y cuidados a más de 47 mil niñas y niños de hasta 4 años de edad.

