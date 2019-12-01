Casi 830 mil trámites de pago de refrendo vehicular acumulados hasta el momento: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- La población continúa con el pago del refrendo vehicular, el cual suma hasta la fecha 829 mil 790 trámites, lo que representa 970 millones 378 mil 314 pesos, recursos que fortalecen las arcas públicas y multiplicar las acciones a favor de Michoacán y sus habitantes, informó el tesorero estatal, Luis Navarro.

Destacó que la ciudadanía aún tiene la mitad de marzo y todo el mes de abril para cumplir con el pago del refrendo vehicular 2026, ya que a partir del 1 de mayo, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), aplicará multas y recargos.

Cabe destacar que el 60 por ciento de la recaudación por este concepto se ha efectuado de manera digital a través del portal https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, mediante el uso de tarjetas de crédito y débito.

Añadió que se trata de un procedimiento de fácil acceso, confiable, rápido y transparente, en el que también se puede generar una orden de pago y acudir a alguna sucursal bancaria, centro comercial o tienda de conveniencia para realizar la operación con dinero en efectivo.

Por último, agregó Luis Navarro que la ciudadanía también puede acudir a las oficinas de Recaudación, establecidas en toda la entidad, para realizar el pago con tarjetas de crédito o débito, o bien solicitar a los empleados de ventanilla la generación de una orden con la finalidad de efectuar la operación en alguna de las opciones mencionadas; para ello solo se requieren datos de la placa y número de serie, información que se encuentra visible en la tarjeta de circulación del vehículo.