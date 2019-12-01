Casa por casa y mano a mano, Barragán informa a la gente sobre el Plan B de la Reforma Electoral en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 12:56:28

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán recorrió colonias de Morelia casa por casa y mano a mano con las familias, para compartir información sobre el Plan B de la Reforma Electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El legislador señaló que la ciudadanía tiene derecho a conocer de primera mano las propuestas que buscan reducir privilegios en la política y fortalecer la participación del pueblo en las decisiones públicas.

“Estamos recorriendo las colonias para explicar directamente a la gente en qué consiste esta propuesta. La política debe hacerse en territorio, escuchando y dialogando con la ciudadanía”, expresó Barragán.

Durante los recorridos, explicó que el Plan B de la Reforma Electoral plantea tres objetivos principales:

- Disminuir los privilegios que aún persisten en los congresos locales.

- ⁠Reducir los privilegios en los gobiernos municipales.

- ⁠Fortalecer los mecanismos de consulta popular para que el pueblo tenga mayor participación en las decisiones del país.

Barragán subrayó que esta propuesta busca que los recursos públicos se utilicen para el bienestar de la población y no para mantener privilegios dentro de la política.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo colonias y comunidades de Morelia para informar, escuchar y dialogar directamente con la ciudadanía, convencido de que la transformación del país se construye con la gente y desde el territorio.