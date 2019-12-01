Carreteras 120 y 69 de Querétaro con reparaciones provisionales: Comisión Estatal de Infraestructura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 12:43:27
Querétaro, Querétaro, a 8 de diciembre 2025.- Sonia Carrillo Rosillo, titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, informó que actualmente las carreteras 120 y 69, que conectan la Sierra Gorda con San Luis Potosí y Río Verde, cuentan con reparaciones provisionales, pero se prevé que a inicios del próximo año se realicen trabajos definitivos para garantizar su seguridad y funcionalidad.

Explicó que las revisiones se realizan de manera constante y que el gobernador ha insistido en la necesidad de atender de forma permanente estas vías, consideradas estratégicas para la movilidad regional. 

“El gobernador siempre les insiste que hagan las reparaciones definitivas. Nos dijeron que empezando el año”.

En el caso de la carretera 69, detalló que se requiere estabilizar el talud mediante procedimientos técnicos como anclas con concreto lanzado y perforaciones con acero para reforzar el sostenimiento. Además, se identificó la necesidad de atender una alcantarilla en la zona.

Recordó que el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, también ha solicitado acelerar las obras en la carretera 57, debido a los problemas de tránsito que genera. “Es un caos, y el gobernador ha insistido mucho en que se concluya”.

Aseguró que las dependencias responsables han manifestado disposición para atender las observaciones y que se dará seguimiento puntual a los compromisos adquiridos.

