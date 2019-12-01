Carlos Torres Piña incrementa tendencia rumbo a la gubernatura del 2027 en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 11:00:54

Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- Carlos Torres Piña, actual Fiscal de Michoacán se mantiene como favorito para ser el candidato a la gubernatura por la coalición Morena-PT-PVEM en el 2027, de acuerdo a la casa encuestadora Massive Caller.

De acuerdo con la medición se realizó el cuestionamientos a los ciudadanos el pasado 12 de abril de 2026, de los siguientes aspirantes de la coalición.

El cuestionamiento a los ciudadanos fue de las siguientes personas, ¿Quién le gustaría que fuera el candidato para gobernar la coalición, Morena-PT-PVEM?.

Las respuestas que emitieron los ciudadanos fue concisa y posicionan en primer lugar a Carlos Torres Piña con el 28.5 por ciento, seguido del Senador de la República Raúl Morón Orozco con el 26.9 por ciento y en tercer lugar la secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina con el 14.6 por ciento.

En cuarto lugar figura el alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela con el 11.1 por ciento, en quinto sitio a la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano con el 7.7 por ciento

Diversas casas encuestadoras han posicionado a Carlos Torres Piña, actual Fiscal de Michoacán, como el favorito y es que la tendencia lo dice todo, los números son fríos y los posicionan como el favorito.

El despegue que ha tenido Torres Piña ha sido fundamental en su labor que desempeña día a día, ya que se refleja en el favoritismo que le demuestra la ciudadanía.

Estos números revelan qué Carlos Torres Piña se encuentra en las preferencias de los habitantes para que sea quien lleve las riendas en la próxima administración de Michoacán.