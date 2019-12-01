Carlos Torres Piña encabeza las preferencias con rumbo al 2027

Carlos Torres Piña encabeza las preferencias con rumbo al 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 20:52:48
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Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- En la más reciente encuesta realizada RUMBO 2027 de Electoralia, publicada el 10 de julio de 2026, Michoacán, Carlos Torres Piña, aspirante a la Coordinación Estatal por la defensa de la Transformación y la Soberanía de México, encabeza las preferencias de opinión por encima de otros partidos políticos o incluso candidatos independientes.

Entre los encuestados, se mostró una marcada preferencia por Carlos Torres Piña con un 33% frente a un 23% de Raúl Morón, su más cercano contendiente al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

De igual manera, se observa una preferencia significativa en la pregunta entre posibles candidatos de diferentes propuestas políticas en Michoacán, en la que Torres Piña registra 13 puntos porcentuales arriba de la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y 24 puntos por encima del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez.

Estos datos son reflejados de una encuesta realizada a 2 mil 500 personas entre el 5 y 9 de julio con un nivel de confianza estadístico del 95%, lo que significaría que actualmente, la mayoría de la ciudadanía respalda el proyecto político de Carlos Torres Piña. 

En cuanto al partido por el que votarían en la elección a gobernador, 34% de los votantes consultados señalaron que su sufragio iría dirigido a Morena, 22% al Movimiento del Sombrero, 10% al PAN y un 6% al PRI.

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