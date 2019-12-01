Carlos Torres Piña arrasa con las preferencias para el 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 17:17:35

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- El actual Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña se posiciona con el mejor desempeño en crecimiento de las preferencias electorales en la ruta a la gubernatura para el 2027, de acuerdo a la encuesta realizada por Mendoza Blanco y Asociados (MEBA).

Esta encuesta deriva en un crecimiento respecto a demás actores políticos en este ejercicio donde la ciudadanía fue la que lo posiciona a Torres Piña como el favorito.

De acuerdo con MEBA, se realizó la encuesta en el periodo del 16 al 18 de enero, lo que derivó al cuestionamiento que Si hoy fueran las elecciones para la Gubernatura de Michoacán, ¿por quién votaría?.

Los resultados favorecieron al morenista Carlos Torres Piña con el 41.4 por ciento, por encima del priista Guillermo Valencia que resultó con el 10.6 por ciento y el actual alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar quien obtuvo el 15.6 por ciento.

En este camino se queda atrás actores políticos como Carlos Herrera de Movimiento Ciudadano con el 10.8 por ciento, la senadora perredista Araceli Saucedo Reyes con 3.7 por ciento y Grecia Quiroz con el 21.8 por ciento.

Respecto a las mediciones que realiza MEBA se cuestionó a los ciudadanos Si hoy fueran las elecciones para la Gubernatura de Michoacán, ¿por cuál partido votaría?.

Los resultados favorecieron al partido Morena con el 35.4 por ciento, seguido del PAN con el 15.5, Independientes con el 13.7, PRI con el 12.3, MC con el 9.5, Verde con el 5.9, PRD con un 4.0 y PT con el 3.7 por ciento.

Estos resultados emitidos por la casa encuestadora de prestigio nacional, Mendoza Blanco y Asociados (MEBA), revelan que tanto Carlos Torres Piña y el partido de Morena se encuentran en la cima de las preferencias electorales que los perfila para la gubernatura en el 2027.