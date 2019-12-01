Carlos Tafolla recibe cerca de 30 denuncias anónimas por temas de crimen organizado y extorsión; ciudadanos desconfían de la fiscalía

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 14:13:01

Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- El diputado local independiente del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, informó que ha recibido en menos de una semana aproximadamente 30 denuncias ciudadanas inmediatamente después de hacer un llamado público para reportar actividades ilícitas.

El legislador detalló que las quejas se centran en la ubicación de personas que viven de actividades ilícitas, puntos de venta de drogas, y números telefónicos utilizados para extorsión.

Tafolla Bautista señaló que es notable que los denunciantes no solicitan el apoyo económico ofrecido como recompensa, lo que interpreta como un reflejo del miedo y la falta de confianza en la Fiscalía General del Estado.

El diputado afirmó que le está dando seguimiento a todos los reportes.

Fue a través de redes sociales que el legislador integrante del grupo independiente del sombrero, ofreció recompensas por denunciar a criminales, recursos que van de 5 mil a 10 mil pesos.

Tras el homicidio de edil Carlos Manzo Rodríguez, el diputado local retomó actividades de patrullaje en las calles de Uruapan, acción que efectuó durante un año de administración el alcalde de dicha demarcación.