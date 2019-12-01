"Carlos Manzo se fue con las manos limpias": Viuda de edil asesinado promete seguir su legado de lucha transparente en Uruapan

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2025.- Tras rendir protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz dió un discurso desde el interior del Congreso local, en el cual se comprometió a honrar la memoria de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, enfatizando la integridad con la que el edil fallecido condujo su vida y su lucha política.

Quiroz García centró su mensaje en la figura de Manzo como un líder que llamó "incorruptible".

"Carlos se fue con las manos limpias. Voy a seguir su legado, y lo voy a hacer de una manera honrada, limpia, como él lo hizo en todo momento. Sus manos se fueron limpias en todos los sentidos... Jamás pactó con nadie, su lucha fue limpia y transparente", apuntó la hoy edil de Uruapan lo que arrancó aplausos de miembros de su gabinete y la sombreriza.

Fuerza para Gobernar

Dirigiéndose a su esposo ausente, Quiroz García expresó que buscará la fortaleza para su gestión en su memoria: "Y a ti, Carlos, donde quiera que te encuentres, sé que me darás esa fuerza y sé que me darás la fortaleza para guiar a tus hijos y al pueblo de Uruapan."

La alcaldesa reafirmó que, a pesar del atentado que le arrebató la vida a Manzo, el movimiento que lideraba "no se caerá" y continuará su lucha social.