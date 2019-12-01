Carlos Manzo abrió seis farmacias gratuitas para la población de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 12:20:01

Uruapan, Michoacán, a 8 de noviembre 2025.- El finado alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo construyó y abrió seis farmacias gratuitas del Sistema DIF municipal con el objetivo de brindar acceso a medicamentos esenciales sin costo.

Dichas farmacias operaban junto a unidades médicas móviles que ofrecían atención integral en comunidades rurales y colonias alejadas de la ciudad que gobernó.

El programa formó parte de una estrategia de atención social impulsada por el gobierno local entre 2021 y 2024.

Según información del Ayuntamiento, las farmacias proporcionaban medicamentos básicos, orientación médica y servicio directo a la población en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Hilda Flor Maldonado, síndica municipal y coordinadora del proyecto, señaló que el plan buscó acercar servicios de salud a sectores con difícil acceso a clínicas públicas.

Durante el mismo periodo, la administración municipal puso en marcha la Casa Diurna para adultos mayores, un espacio con servicios de tanatología, psicología y comedor.

También se reportaron inversiones en seguridad pública por cerca de 100 millones de pesos, destinadas a la adquisición de patrullas blindadas, motopatrullas, cámaras de videovigilancia y alumbrado público.

Tras el fallecimiento del alcalde, su esposa Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal y anunció la continuidad de los programas sociales iniciados por su cónyuge, entre ellos el sistema de farmacias gratuitas y las unidades médicas móviles.