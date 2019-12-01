Carlos Herrera Tello aún no decide si participará como candidato en el 2027

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 17:37:01

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026.- A seis meses de que el partido Movimiento Ciudadano defina a sus candidatos a puestos de elección para 2027, Carlos Herrera Tello, delegado nacional de MC, dijo que aún no ha decidido si buscará un cargo de elección popular.

El ex candidato al Senado y a la gubernatura por Michoacán indicó que se encuentra enfocado en armar estructuras y estrategias sólidas para enfrentar la contienda electoral.

"Aún no decido si vamos a contender encabezando, pero sí organizando. Sí, me veo más como armando, como estructurando, como siguiendo con este rol que me encomendó Dante Delgado de ser el delegado nacional: apoyar, respaldar, armar un proyecto en Michoacán muy fuerte, muy sólido, que permita que siga creciendo Movimiento Ciudadano", indicó el ex edil de Zitácuaro.

Cuestionado sobre el pulso al interior del estado entre los perfiles a candidatos a ediles y diputados por el tema de inseguridad, Carlos Herrera reconoció que uno de los retos para el próximo proceso electoral es evitar la presencia de grupos fácticos.

"Ese va a ser el reto.. y mucha gente, aun así, quiere participar, sabe que si no participa la violencia no va a desaparecer", expresó Carlos Herrera.