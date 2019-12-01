Caracteriza a Sheinbaum la sensibilidad y atención a víctimas, considera Torres Piña

Caracteriza a Sheinbaum la sensibilidad y atención a víctimas, considera Torres Piña
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 12:59:08
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Morelia, Michoacán, a 26 de octubre del 2026.- La sensibilidad y disposición para escuchar a la población caracterizan a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así lo consideró Carlos Torres Piña, coordinador estatal de los comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán, tras la visita de la mandataria a la entidad este fin de semana.

En conferencia de prensa, el morenista destacó el encuentro que Sheinbaum sostuvo en Apatzingán con personas afectadas por la inseguridad, luego de la entrega de créditos a la palabra para las mujeres, ante quienes asumió el compromiso de atender sus preocupaciones. Señaló que son este tipo de acercamientos los que permiten a su gobierno conocer directamente las necesidades de la ciudadanía y dar seguimiento a las problemáticas que enfrenta cada región.

Añadió que, a un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se han destinado 57 mil millones de pesos a obras, programas, acciones e infraestructura, además de cerca de 40 mil millones de pesos para proyectos mediante inversión mixta.

Aunque reconoció los avances que hay en la entidad, Torres Piña señaló que los temas de seguridad y otras inquietudes sociales requieren mantener los esfuerzos de atención y no bajar la guardia en lo estatal ni en lo federal. 

Consideró que la disposición de Sheinbaum para detener sus actividades y escuchar a personas durante sus recorridos refleja sensibilidad ante las demandas ciudadanas, por ello continúan los recorridos en territorio, ahora con la estrategia “La 4T te escucha”, encabezada por el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González.

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