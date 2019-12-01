Capacitan a 412 servidores públicos de la FGE de Michoacán en materia del Registro Nacional de Detenciones

Capacitan a 412 servidores públicos de la FGE de Michoacán en materia del Registro Nacional de Detenciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 15:17:08
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Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, llevó a cabo la capacitación “Registro Nacional de Detenciones”, impartida a 412 servidoras y servidores públicos de la institución, ello en cumplimiento al Programa Anual de Capacitación y Profesionalización 2026.

Sobre el particular se informó que dicha  actividad, dirigida a integrantes de la triada investigadora, así como a personal administrativo y de estructura, tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y habilidades del personal en el adecuado registro de las personas detenidas, desde el momento de su aprehensión hasta su puesta a disposición ante la autoridad competente, mediante la captura y actualización oportuna de información, conforme a los criterios de homologación establecidos a nivel nacional.

Asimismo, durante la jornada se destacó la importancia de esta herramienta como un mecanismo fundamental para prevenir violaciones a los derechos humanos, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la desaparición forzada de personas.

La ponencia estuvo a cargo de Rafael Alvarado Madrigal, licenciado en Derecho por el Centro Universitario de América, Técnico Superior Universitario en Policía de Investigación y actual director de Control de Plataforma México y de Plataforma Michoacán, quien además se desempeña como vicepresidente nacional de la Federación Internacional de Abogados en vinculación con Criminólogos en la República Mexicana.

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