Capacitan a 412 servidores públicos de la FGE de Michoacán en materia del Registro Nacional de Detenciones

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, llevó a cabo la capacitación “Registro Nacional de Detenciones”, impartida a 412 servidoras y servidores públicos de la institución, ello en cumplimiento al Programa Anual de Capacitación y Profesionalización 2026.

Sobre el particular se informó que dicha actividad, dirigida a integrantes de la triada investigadora, así como a personal administrativo y de estructura, tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y habilidades del personal en el adecuado registro de las personas detenidas, desde el momento de su aprehensión hasta su puesta a disposición ante la autoridad competente, mediante la captura y actualización oportuna de información, conforme a los criterios de homologación establecidos a nivel nacional.

Asimismo, durante la jornada se destacó la importancia de esta herramienta como un mecanismo fundamental para prevenir violaciones a los derechos humanos, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la desaparición forzada de personas.

La ponencia estuvo a cargo de Rafael Alvarado Madrigal, licenciado en Derecho por el Centro Universitario de América, Técnico Superior Universitario en Policía de Investigación y actual director de Control de Plataforma México y de Plataforma Michoacán, quien además se desempeña como vicepresidente nacional de la Federación Internacional de Abogados en vinculación con Criminólogos en la República Mexicana.