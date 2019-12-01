Capacitación del Icatmi Villas del Pedregal atiende la demanda nacional de operadores de carga

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre del 2025.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán (Icatmi), plantel Villas del Pedregal, impulsa la formación de operadores de autotransporte federal de carga con un programa diseñado para atender la alta demanda de personal especializado en el sector.

Jorge Alberto Ibarra Aguilar, director del plantel, destacó que los egresados obtienen la constancia requerida para tramitar su licencia de conductor tanto nacional como internacional, lo que amplía sus oportunidades laborales. Además, subrayó que el país enfrenta un déficit cercano a los 90 mil operadores, lo que convierte esta formación en una alternativa con buen potencial de inserción laboral.

El funcionario explicó que el curso tiene una duración cuatrimestral y se desarrolla con instructores acreditados, además de contar con un simulador de manejo con tecnología avanzada que requirió una inversión superior a un millón de pesos, así como de prácticas en patios de maniobras para fortalecer las habilidades de conducción.

Finalmente, anunció que el próximo 13 de noviembre se llevará a cabo una clase magistral gratuita a las 17:30 horas, donde los interesados podrán conocer a fondo el programa de capacitación. Las inscripciones están abiertas y el registro se realiza al número telefónico 4435972253.