Capacita Protección Civil Querétaro a cuenteros queretanos 

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro mantiene un operativo especial para supervisar el uso y almacenamiento de pirotecnia durante las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe, con el fin de prevenir incidentes y garantizar que los coheteros cumplan con medidas de seguridad mínimas, informó el titular de la dependencia, Javier Amaya Torres.

Puntualizó que este año se han reforzado las capacitaciones dirigidas tanto a los artesanos pirotécnicos como a integrantes de la Diócesis de Querétaro, con la intención de evitar accidentes durante celebraciones religiosas.

“Llevamos dos capacitaciones en este año en la cuestión, por ejemplo, de la pirotecnia que se ha dado a los coheteros y gente de la Diócesis de Querétaro para todas estas fiestas patronales, para la fiesta de la Virgen, en la cuestión del control de la pirotecnia, o sea, que sea de manera responsable, en qué lugares se puede resguardar, cómo se puede resguardar para evitar accidentes como el que ha habido en algunos años anteriores; entonces, la verdad es que la Diócesis está muy interesada siempre en recibir esta capacitación y obviamente recibir el apoyo”, dijo.

Mencionó que se trabaja de forma conjunta con las 18 coordinaciones municipales para la revisión y supervisión de las fiestas patronales que se tienen contempladas para este viernes 12 de diciembre.

“Las coordinaciones municipales de Protección Civil en el estado, las 18, tienen la indicación de que estén al pendiente de todos estos festejos, de que tengan registro las personas que van a manejar estos artilugios y obviamente que tengan el visto bueno por parte de ellos”.

Recordó que durante las fiestas patrias de este año se decomisó media tonelada de pirotecnia, aunque el recuento total de la temporada se dará a conocer en enero, una vez concluidas las festividades decembrinas.