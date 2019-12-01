Capacita AMEQ a operadores para mejorar atención al adulto mayor

26 de Noviembre de 2025
Querétaro, Querétaro, 26 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo la atención a los adultos mayores, el titular de la Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que derivado del programa Adultos Mayores en Movimiento, se han realizado capacitaciones dirigidas a más de 330 operadores y operadoras del sistema Qrobus. 

El funcionario estatal, refirió que estas capacitaciones buscan fomentar la empatía, promover el buen trato y sensibilizar a los conductores sobre las necesidades que presentan los adultos mayores al usar las diferentes rutas; principalmente al abordar y al descender del autobús. 

Además, se invitó a las y los adultos mayores al Patio de Maniobras, donde se brindan las capacitaciones para que ellos cuenten a los operadores su experiencia al ser usuarios del sistema Qrobus, lo que permite empatía tanto para las y los conductores como para quienes hacen uso del servicio. 

“Tengo capacitación con los operadores para decirles que el adulto mayor tiene preferencia dentro de las colonias. Estoy haciendo que los operadores se pongan en el papel de los adultos mayores y los sensibilizamos de manera directa; hemos tenido visitas en el patio donde ellos le dicen al operador las preocupaciones que tienen”, resaltó. 

Cuanalo Santos destacó que parte de la formación que se les otorga a los operadores incluyen las técnicas de atención para pasajeros con discapacidad, el uso de rampas y el aseguramiento de sillas de ruedas. 

Para concluir mencionó que Adultos Mayores en Movimiento se deriva del programa Voy Contigo, en donde acude a reuniones con diferentes sectores de la población para conocer sus necesidades y escuchar sus propuestas referentes al tema de la movilidad y al sistema Qrobus. 

