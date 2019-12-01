Cancelación del Tianguis de la Ciencia de la UMSNH impacta en el Plan Michoacán; miles de niños no asistirán

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- El Tianguis de la Ciencia que organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) será reprogramado, lo que impacta en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ya que era uno de los compromisos que la casa de estudios realizaría como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, afirmó que dicho evento es de gran relevancia local, estatal e incluso nacional, y refirió que entre sus principales objetivos está el acercar la ciencia a la población y de manera especial a las infancias.

“En ediciones pasadas tuvimos la visita de alrededor de 36 mil personas, y la idea era que las niñas y niños disfrutaran de la divulgación científica a través de talleres lúdicos, sin embargo no perdemos el ánimo, estamos reprogramando la actividad con la intención de que la ciudadanía asista a esta gran feria científica, que la Universidad ha desarrollado durante muchos años con el esfuerzo de investigadoras, investigadores, docentes y alumnos”, compartió el funcionario.

La UMSNH invita a la población a estar pendientes de las redes sociales oficiales de la casa de estudios para dar a conocer la nueva fecha en que se realizará el Tianguis de la Ciencia.