Cancela Chepe Guerrero Encuentro Ciudadano del Primer Informe de Gobierno en apoyo a las familias afectadas por las lluvias en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 18:30:28
Corregidora, Querétaro, a 26 de agosto de 2025.- Reiterando su compromiso con las familias que fueron afectadas por las recientes lluvias, el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, afirmó que no hará Encuentro Ciudadano con motivo del Primer Informe de Actividades, por lo que únicamente se llevará a cabo la Sesión Solemne de Cabildo el próximo 13 de septiembre.

Detalló que los recursos destinados para dicho evento serán redireccionados para apoyar a las familias cuyas viviendas se vieron afectadas, además de que se reorganizará el presupuesto para la realización de obras públicas que ayuden a prevenir inundaciones y la atención de emergencias.

“El objetivo central es claro: destinar cada peso de manera responsable, transparente y eficiente, para lo que realmente importa: proteger a las familias de Corregidora y atender cualquier situación de riesgo.

Por eso, hemos acordado tres líneas de acción: reforzar medidas de austeridad en todas las áreas del gobierno municipal, identificar espacios de ahorro en el gasto corriente, evitando cualquier gasto que no sea prioritario y redirigir los recursos hacia proyectos urgentes y de mayor beneficio social, que fortalezcan la seguridad, la prevención y la atención a la ciudadanía”.

Recordó que es momento de estar unidos y demostrar que la solidaridad es uno de los valores que representan a las y los corregidorenses, a pesar de las adversidades que se puedan presentar.

