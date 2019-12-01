Campesinos de Querétaro despejan Palmillas tras acordar reunión con SADER en CDMX

Querétaro, Querétaro, 29 de octubre de 2025.- Después de mantener cerrada la caseta de Palmillas durante aproximadamente dos horas, en protesta por el aumento al precio de la tonelada de maíz, se presentó Samuel Mena Stadelmann, delegado de la Secretaría de Gobernación en Querétaro con quien se acordó que mañana el secretario de SADER, Julio Berdegué, recibirá en la Ciudad de México a una comitiva de ocho campesinos queretanos.

En esta reunión se buscará que se atiendan las demandas del campo de Querétaro y que nuestros productores sean considerados en igualdad de condiciones que los demás estados del Bajío.

Mientras tanto, los demás campesinos permanecerán en la caseta de Palmillas a partir de las 12:00 horas, a la espera de los resultados de dicha mesa de negociación.

En caso de que no haya una respuesta favorable o no se llegue a ningún acuerdo, la caseta será nuevamente cerrada como medida de presión.

La circulación se vio severamente afectada en la Carretera 57 a la altura del kilómetro 148 en la caseta de cobro de Palmillas, son manifestantes, quiénes solamente han dejado un carril habilitado para permitir la circulación. La situación se presenta en el municipio de San Juan del Río.

Fue alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles que los inconformes arribaron al sitio señalado, por unas horas estuvieron en la parte central de la vía de comunicación Federal antes de llegar a la caseta de cobro.

La situación provocó intensa carga vehicular en ambas direcciones, las opciones viales son salir hacia la carretera de Toluca y de ahí utilizar el Macrolibramiento con dirección hacia la Ciudad de México, cabe señalar que hoy con dirección hacia San Juan del Río poco antes de llegar al kilómetro 150 hay interrupción vehicular por un letrero que están colocando.