-->

Campesinos de Michoacán piden precios justos para el maíz

Campesinos de Michoacán piden precios justos para el maíz
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 12:22:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025. – Productores de maíz de Michoacán se manifestaron para denunciar los bajos precios que ofrecen los intermediarios por su cosecha y la falta de apoyo gubernamental.

"El campo esta abandonado , estamos abandonados, sin apoyos, invertimos 60 mil pesos previo a la siembra y no quieren pagar un precio justo", comentaron los campesinos a su arribo al Congreso del Estado.

Los  representantes de la comisión de campesinos expresaron su preocupación por la situación que enfrentan sus familias y la viabilidad de la producción agrícola en la región.

"Michoacán siembra 445 mil hectáreas, producimos 1 millón 200 mil toneladas de maíz y nos la quieren pagar a 5 pesos los intermediarios", denunciaron los campesinos quienes en el Congreso del Estado  solicitaron ser escuchados y apoyados por diputados locales de los distintos distritos.

Los productores exigen la intervención del gobernador y del secretario de Agricultura a nivel federal para eliminar las trabas burocráticas y garantizar precios justos.

Advierten que, de no ser escuchados, tomarán otras medidas para que las autoridades los atiendan, "El campo son los que han hecho los movimientos sociales más grandes: la independencia, la reforma, la revolución", señalaron, advirtiendo sobre el potencial de movilización del sector agrícola.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen 3 presuntos extorsionadores; operaban en Iztapalapa
Trailero pierde la vida en choque volcadura, en el libramiento Noreste, en El Marqués, Querétaro
Hombre pierde la vida en Ciudad del Sol, en Querétaro
Transmisión en vivo termina en tragedia: hombre es atacado a balazos mientras denunciaba baches en Salvatierra
Más información de la categoria
Investigadores de la UNAM Morelia y de universidades de Chile logran resolver conjetura matemática de Premio Nobel
'Priscilla' evolucionaría a huracán de categoría mayor, advierte Sheinbaum; pide tomar precauciones
Hay "vínculos muy claros" entre Hernán "N" y el crimen organizado, revela FGR
“Nunca he oído hablar de él, no sé quien es”: Donald Trump se lanza contra presentación de Bad Bunny en el Super Bowl
Comentarios