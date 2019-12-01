Campesinos de Michoacán piden precios justos para el maíz

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 12:22:47

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025. – Productores de maíz de Michoacán se manifestaron para denunciar los bajos precios que ofrecen los intermediarios por su cosecha y la falta de apoyo gubernamental.

"El campo esta abandonado , estamos abandonados, sin apoyos, invertimos 60 mil pesos previo a la siembra y no quieren pagar un precio justo", comentaron los campesinos a su arribo al Congreso del Estado.

Los representantes de la comisión de campesinos expresaron su preocupación por la situación que enfrentan sus familias y la viabilidad de la producción agrícola en la región.

"Michoacán siembra 445 mil hectáreas, producimos 1 millón 200 mil toneladas de maíz y nos la quieren pagar a 5 pesos los intermediarios", denunciaron los campesinos quienes en el Congreso del Estado solicitaron ser escuchados y apoyados por diputados locales de los distintos distritos.

Los productores exigen la intervención del gobernador y del secretario de Agricultura a nivel federal para eliminar las trabas burocráticas y garantizar precios justos.

Advierten que, de no ser escuchados, tomarán otras medidas para que las autoridades los atiendan, "El campo son los que han hecho los movimientos sociales más grandes: la independencia, la reforma, la revolución", señalaron, advirtiendo sobre el potencial de movilización del sector agrícola.