Campaña de socialización de la Tarifa Unidos en San Juan del Río, Querétaro; a partir de hoy abrió sus registros y comenzará a aplicarse en octubre próximo

San Juan del Río, Querétaro, a 8 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de beneficiar a todas y todos los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que sea posible, el senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri acudió nuevamente al municipio de San Juan del Río para iniciar una campaña de socialización de la Tarifa Unidos que a partir de hoy abrió sus registros y que comenzará a aplicarse en octubre próximo.

Como el principal promotor de la Tarifa Unidos para San Juan del Río, y en apoyo al trabajo de la Agencia de Movilidad del Estado, Dorantes Lámbarri ahora implementó brigadas para el registro de beneficiarios de este programa, que reiteró, es uno de los mejores que ha implementado el gobernador Mauricio Kuri.

"¿Qué quiere decir? Que es un programa universal para todos los que cumplen esta condición, para fomentar el uso del transporte público, porque eso ayuda a la movilidad, mejora el cuidado del medio ambiente y ayuda a las finanzas de las familias y también ayuda a que los jóvenes decidan seguir estudiando. Por eso, para mí es el mejor programa de Gobierno del Estado, porque no hay discrecionalidad, porque es muy transparente, porque llega a todos, porque empodera el desarrollo de las personas, es muy justo y equitativo".

Este lunes, Agustín Dorantes llevó las brigadas a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y de la Universidad Autónoma de Querétaro, para apoyar el objetivo del Gobierno del Estado de beneficiar a 25 mil sanjuanenses con la tarifa de transporte colectivo más baja de todo el país.

Por otra parte, el Senador por Querétaro también llamó a la ciudadanía para que apoye la Ley Cipriano que promoverá para que las y los adultos mayores que así lo quieran o lo necesiten, puedan volver a trabajar sin el riesgo de perder las pensiones que ya tienen ganadas.

"Que es una iniciativa que nace de una petición aquí en San Juan del Río, y lo que busca es que las personas adultas mayores puedan seguir trabajando a pesar de que ya tengan una pensión. Hay que recordar que, cada vez más, la esperanza de vida aumenta, es mayor, o sea, cada vez tenemos más salud que nos permite vivir más y también nos permite estar en edades más avanzadas en un estado donde podemos seguir siendo productivos".