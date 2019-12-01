Cambia mesa directiva de Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre del 2025.- La tarde de este miércoles, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán A.C. (AHMEMAC) llevó a cabo el relevo de su mesa directiva, con Graciela Patiño Peña, como su nueva presidenta para el periodo 2025-2027; resaltó que Michoacán cuenta con un legado histórico que enorgullece a la sociedad, por lo que llamó a trabajar por un futuro próspero para las familias, empresas y colaboradores.

En su discurso, la presidenta de los hoteleros recalcó que es necesario contar con apoyos gubernamentales que fomenten el crecimiento de las empresas, además de una constante promoción, difusión y capacitación que dé beneficios reales a las siete regiones turísticas del estado, así como fortalecer el Fideicomiso de Promoción Turística del estado para la atracción de eventos como convenciones, que mantengan activos los hoteles fuera de temporada turística.

La hotelería no es solo un servicio, sino que es la puerta de entrada a un destino, para que los turistas puedan conocer la riqueza cultural, natural, entre otros factores que conforman a un sitio, comentó Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).

Apuntó que en México el sector hotelero ha crecido de manera sostenida con rumbo al 2030, actualmente cuenta con cerca de 25 mil 500 hoteles y 881 mil cuartos; de enero a agosto, México ha recibido aproximadamente 63.7 millones de turistas internacionales, lo que representa 13.7% más que el año pasado.

Agregó que el sector hotelero representan el 8.6% del PIB nacional, además de que de enero a mayo hubo registro de dos mil 280 nuevos cuartos en destinos clave del país y antes de que acabe el año se podrían agregar tres mil habitaciones más.

Graciela Patiño Peña, presidenta entrante de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (AHMEMAC),