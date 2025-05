Califica Sheinbaum como "desafortunadas" las declaraciones de Kuri para no votar por Morena

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2025.- Como desafortunadas calificó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, las declaraciones de Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, quien, durante el pasado fin de semana, en un evento partidista, llamó a “los nuevos queretanos” a que no voten por Morena en las elecciones de 2027.

“No es muy afortunada si fue en este marco, vamos a decirlo así”, lanzó en la conferencia matutina de Palacio Nacional”.

El fin de semana pasado, durante el Décimo Aniversario de la Estampida Azul en Querétaro, el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, llamó a las personas que llegan a vivir a esa entidad a no votar por el partido oficialista Morena: "Las personas que lleguen a Querétaro, por supuesto que son bienvenidas. Pero les vamos a pedir tres cosas: la primera, que no dejen de hacer lo que están viendo, aquí somos una sociedad de respeto; la segunda, que aquí se respeta la ley y la tercera es que no voten por Morena".

Sheinbaum Pardo afirmó que las declaraciones de Kuri González no fueron muy afortunadas.

