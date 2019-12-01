Califica Guillermo Vega como una violación al derecho constitucional al trabajo la iniciativa de los legisladores de Morena que busca eliminar la Secretaría del Trabajo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- El coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Guillermo Vega Guerrero, calificó como una violación al derecho constitucional al trabajo la iniciativa de los legisladores de Morena que busca eliminar la Secretaría del Trabajo en el estado.

Tras manifestar su rechazo a la propuesta de desaparecer la Secretaría del Trabajo en Querétaro, consideró que se trata de una medida que atenta contra uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1917: el derecho al trabajo y la protección de los trabajadores.

“Simplemente diría que no le veo sentido. Querétaro mantiene un clima de paz laboral gracias a las mesas de conciliación que impulsa la Secretaría del Trabajo antes de que los conflictos escalen”. Esta secretaría, dijo, es pilar para que Querétaro ofrezca a las inversiones extranjeras y nacionales un clima laboral positivo que les dé confianza de traer aquí sus recursos e instalar su equipo productivo”.

Señaló que el gobierno estatal ha operado con responsabilidad presupuestal, reduciendo cada año el gasto corriente, por lo que no se justifica eliminar una dependencia estratégica en un estado tan productivo como Querétaro.

Vega Guerrero advirtió que la iniciativa podría tener un trasfondo de revancha política. Recordó que en la reciente glosa del informe de gobierno hubo un intercambio de señalamientos entre algunos diputados y la titular de la Secretaría del Trabajo. “Yo espero que no estén guardando ese resabio, porque eso se configura como violencia política”.

Alertó que, si quienes promueven la desaparición de la secretaría son los mismos que tuvieron diferencias con la funcionaria, la propuesta podría interpretarse como un ataque frontal o una vendetta. “Nosotros estamos en contra, lo reprobamos y con eso hay que tener mucho cuidado”.