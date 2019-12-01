Cabildo de Querétaro aprueba octava delegación del municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 11:22:17

Querétaro, Querétaro, 24 de marzo del 2026.- Con 10 voto a favor, el Cabildo del municipio de Querétaro aprobó crear la octava delegación del municipio de Querétaro lo que permitirá que cada una de las delegaciones incluyendo la recién aprobada atienda una demanda mensual de 120 mil personas aproximadamente, equilibrando así la operación y mejorando la calidad del servicio.

Esta nueva delegación llevará por nombre María Justa Aldama, insurgente de la independencia, redistribuir la población y mejorar la eficiencia en los servicios, con una proyección de atención para 150 mil 000 personas y entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2027.

El alcalde capitalino, Felipe Fernando Macías, señaló que la actual distribución delegacional no se actualiza desde hace 30 años y busca despresurizar atención en otras demarcaciones.

“Esta iniciativa de crear la delegación Jurica-Juriquilla responde a la necesidad de agilizar trámites y mejorar la prestación de servicios para la ciudadanía”.

Recordó que la estructura actual de las delegaciones no ha sido modificada en tres décadas, lo que ha generado una distribución poblacional inequitativa que impacta directamente en la atención al público.

“Actualmente existe una distribución poblacional inequitativa en la atención de servicios por lo que consideramos que la modernización de este esquema es urgente para optimizar los recursos y reducir los tiempos de espera”.

Con esta delegación, dijo, se despresurizará la carga de trabajo en delegaciones como Félix Osores, Felipe Carrillo Puerto y Epigmenio González.

Refirió que con esta aprobación se mejorará la atención ciudadana en la zona de Jurica y Juriquilla e incluirá áreas como El Nabo y San Isidro y El Salitre, entre otras.