Buscan ampliar horario de estacionamientos en el Centro Histórico de Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 19:58:36
Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que se trabaja con concesionarios de estacionamientos del Centro Histórico para que amplíen los horarios de servicio, para que los visitantes al primer cuadro de la ciudad puedan disfrutar por más tiempo las actividades y servicios que se ofrecen.

Explicó que como parte de las estrategias que se contemplan por parte del gobierno municipal para fomentar la actividad y desarrollo económico en la zona, se pretende de que los propietarios amplíen sus horarios hasta las 2:00 de mañana, esto debido al récord histórico que se registró durante el puente de día de muertos que superó los 30 mil visitantes. 

“Quien quiera operar en el Centro Histórico tiene que dar servicio a la gente y tiene que dar servicio a la 12:00, 1:00 o 2:00 de la mañana, obviamente todo en orden y regulado, cuidando principalmente la seguridad en el primer cuadro de la ciudad; quien tenga estacionamiento en el Centro Histórico, en el primer cuadro tiene que darle servicio, porque la gente está pidiendo”, dijo. 

De igual forma, planteó la iniciativa de facilitar el acceso a baños públicos en los estacionamientos, como parte del servicio que se brinde a los visitantes.

Aunque no se busca una modificación al reglamento, se indicó que los lineamientos de funcionamiento podrían ajustarse para hacer obligatoria esta ampliación de servicios.

Noventa Grados
