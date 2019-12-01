Busca Zoológico de Morelia reproducción de jaguares bajo cuidado humano

Busca Zoológico de Morelia reproducción de jaguares bajo cuidado humano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 18:13:52
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Morelia, Michoacán, 21 de abril de 2026.- El Zoológico de Morelia trabaja actualmente en el proceso de emparejamiento con fines reproductivos de dos parejas de jaguares, especie en peligro de extinción. Actualmente el recinto cuenta con cinco ejemplares, dos machos y tres hembras, con edades entre los 6 y 8 años, etapa considerada óptima para su reproducción.

La reproducción de esta especie bajo cuidado humano representa uno de los mayores retos de conservación debido a la complejidad del proceso. Al ser una especie solitaria, territorial y temperamental que en su hábitat natural solo busca compañía para el apareamiento, los acercamientos deben realizarse bajo estricta supervisión y en ambientes controlados para garantizar la integridad de los animales y del personal.

Antes de lograr el apareamiento, los ejemplares atraviesan un periodo de adaptación tanto a su entorno como a su posible pareja, lo que requiere monitoreo constante. Este esfuerzo es posible gracias al trabajo coordinado de guardafaunas, médicos veterinarios y biólogos, quienes aseguran el bienestar, cuidado y crianza de los ejemplares.

A través de estos programas especializados de reproducción, el Zoológico de Morelia consolida su labor en la conservación de la fauna silvestre y el equilibrio de los ecosistemas. Con estas acciones, el recinto reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad, fomentando la educación ambiental y asegurando la supervivencia de especies emblemáticas.

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