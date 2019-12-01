Busca Zoo de Morelia colaborar en proyecto de rescate del manatí, afirma director

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 18:04:25

Morelia, Michoacán, a 4 de enero del 2026.- El Zoológico de Morelia busca integrarse al proyecto enfocado en la conservación del manatí, especie catalogada en grave riesgo de extinción, con el objetivo de contribuir a su protección y reproducción a mediano plazo.

Así lo informó director del parque, Julio César Medina Ávila; destacó que ya se sostuvieron encuentros con directivos del Acuario de Veracruz, recinto que actualmente es administrado por el gobierno estatal y con el que se ha establecido una relación de colaboración institucional.

Como parte de esta posible integración, se contempla que los manatíes puedan ser alojados en el área que anteriormente ocupaban los lobos marinos en el recinto faunístico, aunque el funcionario precisó que el espacio requiere adecuaciones específicas para cumplir con las necesidades de la especie.

Detalló que el interés del zoológico es incorporarse al banco genético del manatí, por lo que se buscaría la llegada de dos o tres ejemplares con miras a un programa de reproducción en los próximos años.

Finalmente, Medina Ávila subrayó que, de concretarse este proyecto, Michoacán reforzaría su participación en estrategias de preservación de fauna, sumándose al cuidado de diversas especies en riesgo a través del recinto faunístico estatal.