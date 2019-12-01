Busca titular de CEEAV fortalecer capacidades de la institución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 07:45:58
Morelia, Michoacán; 27 de agosto de 2025.- Para eficientizar el trabajo y encontrar áreas de oportunidad que permitan brindar mejores resultados en la atención a las personas víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos, el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano, visitó las principales áreas de la institución.

Durante su recorrido, conversó con las personas servidoras públicas de la institución, a quienes reconoció su esfuerzo y dedicación, y les conminó a continuar realizando un trabajo de calidad y calidez.

El comisionado de la CEEAV, expuso la intención de fortalecer los distintos espacios de la institución a fin de robustecer la dinámica de atención y generar mejores mecanismos en apoyo a las solicitudes y peticiones ciudadanas.

A su paso por las distintas oficinas, reconoció el trabajo que se realiza en cada una de las áreas, sin el cual, dijo, no sería posible la defensa y protección de las personas que buscan el cobijo de la CEEAV.

Serrato Lozano refrendó su compromiso para seguir avanzando hacia una institución cercana a las personas, a través de una atención integral.

