Brissa Arroyo, una diputada que cumple propósitos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 17:25:44

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- De la mano de la ciudadanía estaremos cumpliendo metas, propósitos y enfrentando los desafíos del 2026, subrayó la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

Al comenzar este nuevo año, la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), externó un saludo de solidaridad y empatía con las familias michoacanas y morelianas con el deseo de que podamos alcanzar oportunidades de desarrollo para todos y todas.

La legisladora, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 Legislatura, resaltó que desde el Congreso Local continuará en el 2026 impulsando iniciativas de ley de beneficio colectivo, relacionadas con mujeres, infancias, adultos mayores, medio ambiente y justicia social.



Brissa Arroyo compartió que paralelamente a la agenda legislativa, otro de los propósitos es fortalecer la gestión social a través de su programa Ayudando en serio mediante el cual se entregan diversos productos a precios subsidiados que mejoran la economía familiar.

En lo que respecta al ámbito político – partidista, la diputada local detalló que atenderá los llamados de su instituto político en aras de contribuir a la consolidación como partido local, y de manera especial dará continuidad a los recorridos en los municipios en el interior del estado y colonias de Morelia.



De esta forma, Brissa Arroyo renovó su compromiso de seguir construyendo de la mano de la ciudadanía, de acercarse a la base social y escuchar a todos los sectores de la sociedad, con la convicción de que si caminamos juntos podemos llegar más lejos y construir el Morelia que soñamos.