Brissa Arroyo primera mujer diputada en visitar la Casa del Sombrero, en El Porvenir de Jesús, de Chiquimitío 

Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- En un ambiente de alegría, entusiasmo y diversión, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, dibujó sonrisas en niñas, niños y adolescentes con la entrega de juguetes y “aguinaldos” en la comunidad El Porvenir de Jesús, en la tenencia de Chiquimitío.

En las instalaciones de la Casa del Sombrero, Brissa Arroyo también convivió y compartió la cena con madres de familia de esta comunidad, además de escuchar las diversas demandas y necesidades en temas como la atención especializada a personas con discapacidad intelectual, la necesidad de contar con instructores para actividades recreativas y deportivas, culturales y demás.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, refrendó su compromiso con las infancias y expresó que la convivencia con niñas, niños y adolescentes nos debe recordar que siempre hay pendientes por cumplir con este importante sector de la población.

Y luego de conocer las diversas problemáticas por las que atraviesan las mujeres de esta comunidad, Brissa Arroyo comprometió que desde el Poder Legislativo seguirá trabajando para contribuir al desarrollo humano y social, además de tocar puertas en diferentes instancias para ayudarles a transformar su realidad, impulsar potencialidades y fomentar su empoderamiento.

Esta visita en El Porvenir, es derivado del trabajo conjunto que la diputada Brissa Arroyo ha venido realizando con Cristina Cortés Carrillo, activista y defensora de los derechos humanos así como promotora de la educación y servicio comunitario, y que durante muchos años ha trabajado en esta población.

“Quiero decirles que Brissa Arroyo es la primera mujer diputada local, la única funcionaria, que viene hasta acá a visitarnos a la Casa del Sombrero, y eso nos motiva a seguir trabajando juntas para el mejoramiento de esta comunidad”, expresó Cristina Cortés.

De igual forma algunas mujeres de El Porvenir, reconocieron la presencia de la diputada Brissa Arroyo y como forma de agradecimiento le entregaron un sombrero y una bolsa elaborados por ellas mismas como parte de las capacitaciones que han recibido.