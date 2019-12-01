Brissa Arroyo muestra pleno respaldo a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 18:02:39

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- El pueblo de Uruapan y su Presidenta Municipal, Grecia Quiroz García, tienen en el Congreso Local a una compañera, una mano amiga, destacó la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, expresó su absoluto respaldo a Grecia Quiroz, quien en sesión extraordinaria fue designada Presidenta Municipal sustituta del H. Ayuntamiento de Uruapan por el tiempo que resta para concluir el período 2024-2027.

“Por convicción y en congruencia con la ideología de ser solidarias entre mujeres, la Presidenta Municipal tendrá todo mi respaldo y acompañamiento en lo que se requiera”, afirmó .

Arroyo Martínez convocó a mantener el camino de la unidad y la esperanza, a trabajar juntos sociedad y gobiernos para alcanzar municipios con desarrollo y oportunidades para todos.

Observó que si bien han sido días difíciles y complejos, es también una oportunidad histórica para asumir la enorme tarea de construir el Michoacán que anhelamos, con orden, paz y desarrollo.

“Mi llamado es a caminar juntos, a sumar fuerzas para transitar a la armonía, certeza jurídica y seguridad, con un esfuerzo que trascienda cualquier ideología o pensamiento político”, reiteró.

No somos ajenos a todo lo que está ocurriendo en el Estado, y no seremos obstáculo en alcanzar su pacificación por ello, -insistió-, “la unidad es el único camino que hoy debemos reforzar”.

En el Poder Legislativo, seremos coadyuvantes en el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, para que Uruapan sea el municipio próspero, igualitario y justo con el que soñaba Carlos Manzo, “honremos su memoria con el camino de la unidad y la esperanza”, finalizó.