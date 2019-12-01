Brissa Arroyo muestra pleno respaldo a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan 

Brissa Arroyo muestra pleno respaldo a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 18:02:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- El pueblo de Uruapan y su Presidenta Municipal, Grecia Quiroz García, tienen en el Congreso Local a una compañera, una mano amiga, destacó la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, expresó su absoluto respaldo a Grecia Quiroz, quien en sesión extraordinaria fue designada Presidenta Municipal sustituta del H. Ayuntamiento de Uruapan por el tiempo que resta para concluir el período 2024-2027.

“Por convicción y en congruencia con la ideología de ser solidarias entre mujeres, la Presidenta Municipal tendrá todo mi respaldo y acompañamiento en lo que se requiera”, afirmó .

Arroyo Martínez convocó a mantener el camino de la unidad y la esperanza, a trabajar juntos sociedad y gobiernos para alcanzar municipios con desarrollo y oportunidades para todos. 

 Observó que si bien han sido días difíciles y complejos, es también una oportunidad histórica para asumir la enorme tarea de construir el Michoacán que  anhelamos, con orden, paz y desarrollo. 

“Mi llamado es  a caminar juntos, a sumar fuerzas para transitar a  la armonía, certeza jurídica y seguridad, con un esfuerzo que trascienda cualquier ideología o pensamiento político”, reiteró.

No somos ajenos a todo lo que está ocurriendo en el Estado,  y no seremos obstáculo en alcanzar su pacificación por ello,  -insistió-,  “la unidad es el único camino que hoy debemos reforzar”.

En el Poder Legislativo, seremos coadyuvantes en el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, para que Uruapan sea el municipio próspero, igualitario y justo con el que soñaba Carlos Manzo, “honremos  su memoria con el camino de la unidad y la esperanza”, finalizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver embolsado en la colonia La Joya de Apatzingán, Michoacán 
Localizan sin vida a joven que había desaparecido el pasado 30 de octubre en Tepotzotlán, Estado de México
En Copándaro, Michoacán: Detienen a dos hombres con más de 15 mil litros de hidrocarburo en una pipa
Dan hasta 12 de años de prisión a 5 integrantes de organización criminal de Jalisco, por portación de armas exclusivas del Ejército
Más información de la categoria
Entre porras de apoyo y reclamos por la seguridad fallida de Carlos Manzo, asume Grecia Quiroz la presidencia municipal de Uruapan
Abrazando el sombrero de Carlos Manzo, rinde protesta Grecia Quiroz García como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán
Ultiman a tiros a adulto mayor mientras subía al transporte público en Celaya, Guanajuato
Arrestan en Sinaloa a uno de los objetivos más buscados por Estados Unidos por tráfico de estupefacientes
Comentarios