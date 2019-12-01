Brinda Gobierno de Morelia apoyo integral al Jardín de niños ‘Aníbal Norberto Ponce’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:44:58

Morelia, Michoacán; 03 de diciembre de 2025.- Maestras, padres de familia y estudiantes del Jardín de Niños “Aníbal Norberto Ponce” agradecieron al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por la nueva techumbre que inauguró hoy en su escuela, dándoles condiciones dignas para el estudio y el recreo.

“Hoy es un día de inmensa alegría y profunda gratitud para toda la comunidad, estamos reunidos para celebrar la materialización de un sueño y una necesidad fundamental: la inauguración de nuestra techumbre”, señaló la directora de la escuela, María Sahar Moreno Sánchez.

La madre de familia, María del Carmen Ramírez Hurtado, comentó que esta techumbre significa tranquilidad, seguridad y mejores condiciones para que los niños aprendan y jueguen.

Alfonso Martínez explicó que previamente se entregó a esta escuela la rehabilitación de su calle y, cuando solicitaron la reparación de su techumbre, se optó por construirles una nueva para que dure muchos años más.

Pese a no ser una competencia municipal, su gobierno ha construido 50 techumbres y continuará con este trabajo para que las niñas y niños tengan condiciones de estudio y recreo dignos, anunció el alcalde.

En ese sentido, el presidente Alfonso Martínez encabezó el balizamiento de cebras peatonales en la calle principal, para que los docentes y las familias cuenten con mayor seguridad vial al arribar a la escuela.

La secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, informó que por instrucción del presidente también se pintaron las paredes externas de los salones. Mientras que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, invitó a la escuela a sumarse al programa “Guardianes de la Movilidad”.

Cabe mencionar que en el evento también estuvieron presentes: el secretario de obras públicas municipales, Juan Fernando Sosa Tapia; el secretario de servicios públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas; y el director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez.