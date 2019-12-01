Brinda gobierno de Morelia apoyo a la educación: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, acudió a la Escuela Secundaria Técnica No. 108 para presenciar una impresionante demostración de la Banda de Guerra “Alces”, donde destacó la disciplina, el orden y el talento de los estudiantes.

Durante el evento, el Alcalde expresó su admiración por el desempeño de los jóvenes y reafirmó el respaldo del Ayuntamiento a la educación y a las instituciones que forman ciudadanos de excelencia.

“Lo que yo vi el día de hoy es gallardía, respeto, orden, valor, coordinación, trabajo en equipo y muchas cosas más que representan y ponen en alto a esta institución, y con sus competencias ponen en alto a Morelia y a Michoacán. Realmente estoy gratamente sorprendido, pues aunque me esperaba mucho por lo que sabía de esta Banda de Guerra, realmente han superado esa expectativa que se tenía”, resaltó el presidente municipal, Alfonso Martínez.

El Alcalde, agregó que estas características les permitirán tener un mejor futuro, pues la seguridad demostrada durante la presentación de la Banda de Guerra, les otorga un nivel para competir con cualquier joven del país y del mundo.

Detalló que en reconocimiento a las y los jóvenes talentosos en Morelia, es que se han dado los apoyos a instituciones educativas como la escuela Secundaria Técnica 108 que ha recibido instrumentos para la Banda de Guerra y se cooperó para el arreglo del estacionamiento. Aunado a ello, Alfonso Martínez fijó el compromiso de apoyar con una techumbre en otro patio de dicha escuela.

El Presidente Municipal enfatizó que el Gobierno de Morelia continuará impulsando acciones concretas para fortalecer la infraestructura educativa y reconocer el esfuerzo de alumnos, docentes y directivos que ponen en alto el nombre de la ciudad y del estado.