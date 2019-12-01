Brigada de Bienestar Michoacán participa en Plan Integral de Apoyos en Hidalgo

Morelia, Michoacán, 30 de octubre del 2025.- Una brigada de 100 Servidores de la Nación provenientes del estado de Michoacán, y encabezada por el Delegado Roberto Pantoja Arzola, ha sido fundamental en las tareas de atención a la emergencia por las intensas lluvias de octubre en el estado de Hidalgo. El equipo partió de Michoacán el pasado 12 de octubre, movilizándose inmediatamente a zonas afectadas.

El Delegado de los Programas para el Bienestar resaltó que los Servidores de la Nación han demostrado un compromiso inquebrantable, enfrentando terrenos difíciles para llegar a las familias que más lo necesitan. Como parte de su labor en casi 20 municipios, con más de 250 localidades del estado de Hidalgo, la brigada ha atravesado ríos y montañas para alcanzar las viviendas afectadas y realizar el Censo de Bienestar.

Los 100 Servidores de la Nación de Michoacán inicialmente realizaron el censo casa por casa para identificar a la población damnificada y, actualmente, están apoyando en el operativo de pago de los apoyos directos. La brigada de Michoacán forma parte del esfuerzo integral del Gobierno de México para atender la emergencia en cinco estados de la República afectados por las fuertes lluvias: Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, y Querétaro.

El Gobierno de México responde con inversión histórica para la reconstrucción: la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión inicial de 10 mil millones de pesos para otorgar apoyos directos a las 100 mil familias damnificadas estimadas en estos cinco estados.

Esta inversión se suma a los recursos que la aseguradora del Estado, Agroasemex S.A., destinará para la atención de infraestructura como escuelas, clínicas y caminos.

El plan integral de apoyos del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural incluye apoyo directo en efectivo: daños medios de vivienda: $25,000.00 pesos. Afectaciones mayores: $40,000.00 pesos. Pérdidas totales: $70,000.00 pesos. Vale de enseres para la adquisición de refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador. Vale de canasta alimentaria. Apoyo a locales comerciales: $50,000.00 pesos. Reubicación de Viviendas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para aquellas ubicadas en zonas de riesgo.