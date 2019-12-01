Bordos regulan 20 mil metros cúbicos de agua tras lluvias de anoche: Pio Salgado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:27:10

Querétaro, Querétaro, a 3 de julio 2026.- El sistema de control pluvial en la zona alta de la cuenca de Menchaca operó de manera correcta y sin contratiempos ante las precipitaciones registradas la tarde y noche de ayer, confirmó José Pío Salgado Tobar, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del Gobierno del Estado.

Detalló que la infraestructura, compuesta por los vasos reguladores conocidos como Bordo Cuates 1 y Bordo Cuates 2, logró contener y mitigar el flujo pluvial de manera exitosa, ofreciendo total seguridad a los habitantes de la zona. "Hicimos una regulación total entre los dos bordos de cerca de 20,000 metros cúbicos".

Destacó que, gracias al correcto funcionamiento del sistema de control y de los cauces construidos como parte de esta obra integral, no se reportaron afectaciones a la población ni a sus patrimonios.

“Sin daños estructurales ni ingresos de agua en viviendas y comercios, no tenemos reportes de automóviles varados o afectados en el perímetro y el flujo se mantuvo completamente controlado dentro de los márgenes diseñados”.

Reiteró el compromiso de las autoridades por mantener el monitoreo de la infraestructura fluvial e indicó que se espera que las condiciones continúen en total tranquilidad para la ciudadanía queretana.