Boquete financiero en Uruapan se arrastra desde administración antepasada, revela Luis Navarro

Boquete financiero en Uruapan se arrastra desde administración antepasada, revela Luis Navarro
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 16:33:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre del 2025.- El problema financiero que atraviesa el municipio de Uruapan tiene su origen en administraciones pasadas, aseguró el secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García, al exponer que este ayuntamiento fue el único en recibir un adelanto de participaciones al cierre de 2025.

El titular de las finanzas estatales explicó que, aunque cerca de una veintena de municipios en la entidad enfrentan dificultades económicas, la situación de Uruapan es más compleja debido a decisiones heredadas de gobiernos municipales anteriores, lo que ha profundizado el desajuste en sus finanzas.

Ante este escenario, el funcionario indicó que el Gobierno del Estado ha tenido que reforzar la vigilancia sobre el manejo financiero del municipio, principalmente por la inexperiencia en algunas áreas estratégicas de la administración local del movimiento independiente del “Sombrero”.

Navarro García precisó que, dentro de las medidas implementadas para estabilizar las finanzas de Uruapan, se apoyó al municipio en la gestión de un financiamiento a corto plazo superior a los 50 millones de pesos, además de autorizar un adelanto de participaciones por 35 millones de pesos, y adelantó que en enero se analizará la solicitud de nuevos recursos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autobús con 34 pasajeros se sale de la carretera en Huajicori, Nayarit; hay 6 lesionados
Frustran bombazos en Tierra Caliente: Desactivan 12 explosivos y desmantelan campamento criminal en Buenavista, Michoacán 
Localizan plantío gigante en Huetamo, Michoacán: Ejército y Guardia incineran más de 12 mil matas 
Automovilista advierte por intentos de asalto en la México-Tuxpan
Más información de la categoria
Frustran bombazos en Tierra Caliente: Desactivan 12 explosivos y desmantelan campamento criminal en Buenavista, Michoacán 
Localizan plantío gigante en Huetamo, Michoacán: Ejército y Guardia incineran más de 12 mil matas 
Apatzingán solicita a la Federación incluir unidades blindadas e inhibidores de drones en Catálogo de Seguridad
México firma contrato por mil millones de dólares con fabricante francés de trenes
Comentarios