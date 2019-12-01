Boquete financiero en Uruapan se arrastra desde administración antepasada, revela Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre del 2025.- El problema financiero que atraviesa el municipio de Uruapan tiene su origen en administraciones pasadas, aseguró el secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García, al exponer que este ayuntamiento fue el único en recibir un adelanto de participaciones al cierre de 2025.

El titular de las finanzas estatales explicó que, aunque cerca de una veintena de municipios en la entidad enfrentan dificultades económicas, la situación de Uruapan es más compleja debido a decisiones heredadas de gobiernos municipales anteriores, lo que ha profundizado el desajuste en sus finanzas.

Ante este escenario, el funcionario indicó que el Gobierno del Estado ha tenido que reforzar la vigilancia sobre el manejo financiero del municipio, principalmente por la inexperiencia en algunas áreas estratégicas de la administración local del movimiento independiente del “Sombrero”.

Navarro García precisó que, dentro de las medidas implementadas para estabilizar las finanzas de Uruapan, se apoyó al municipio en la gestión de un financiamiento a corto plazo superior a los 50 millones de pesos, además de autorizar un adelanto de participaciones por 35 millones de pesos, y adelantó que en enero se analizará la solicitud de nuevos recursos.