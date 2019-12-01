BOIs permitieron dar respuesta inmediata a reacción violenta del crimen: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 12:00:42

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que las distintas Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) permitieron dar respuesta inmediata a las reacciones del crome organizado, luego de que este domingo un líder delincuencial perdió la vida en el estado de Jalisco.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal consideró que se tuvo un despliegue exitoso de las BOI, que cuentan con elementos estatales y federales, pues se logró una respuesta ágil en municipios como Jiquilpan o Sahuayo, que se localizan a tres horas de la capital michoacana.

Agregó que de hizo uso de los helicópteros de la Guardia Civil con respaldo de la Marina, para brindar soporte a los elementos que permanecían en tierra. Destacó también el despliegue inmediato de personal de seguridad en zonas como La Piedad, Jiquilpan, Cotija, y toda la franja fronteriza con Jalisco.

“Las Bases de Operaciones Interinstitucionales están precisamente desde hace cuatro años instaladas y nos dan una reacción inmediata ante estos acontecimientos”.

Ramírez Bedolla subrayó que se recibió un refuerzo de elementos federales en la entidad, que permitirán dar soporte al personal que ya se encuentra en territorio michoacano, así como seguir con la coordinación con autoridades estatales de Jalisco, Guanajuato, y Querétaro.